خط دفاع الأهلي صداع في رأس ريبيرو قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري

الدوري الممتاز، يواجه الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، أزمة في خط الدفاع قبل مواجهة غزل المحلة المقبلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب الغيابات العديدة التي ضربت الفريق.

ويفتقد الأهلي خدمات الثلاثي ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري للإصابة، بجانب غياب محمد هاني بسبب الإيقاف.

وتعد تلك الغيابات ضربة قوية لريبيرو نظرا لأن الرباعي يعد من الأعمدة الرئيسية في خط دفاع الأحمر، وهو ما يضع الجهاز الفني في ورطة حقيقية نظرا لتأثر الخط الخلفي بشكل مباشر بهذه الغيابات.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

