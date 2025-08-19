الدوري الممتاز، الإسماعيلي والاتحاد السكندري وجها لوجه في مهمة البحث عن الفوز الأول

الدوري الممتاز، يستضيف فريق الإسماعيلي اليوم الثلاثاء نظيره الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في التاسعة مساء، على استاد السلام الدولي، وتذاع مباشرة على شاشة أون سبورت 2.

ويدخل الإسماعيلي مباراة الاتحاد السكندري، بحثا عن انتصاره الأول في الدوري الممتاز، حيث خسر في الجولة الأخيرة أمام بيراميدز بهدف نظيف.

في المقابل، يبحث الاتحاد السكندري أيضا عن فوزه الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد الهزيمة في الجولتين الأولى والثانية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب الدورى الممتاز برصيد نقطة، من تعادل وهزيمة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الأخير في الجدول دون نقاط بعد الهزيمة في أول مباراتين.

