أول تعليق من الأهلي على نشوب حريق في فرع مدينة نصر (صور)

النادي الأهلي، كشف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن عدم وجود أي خسائر على الإطلاق عقب الحريق «البسيط» الذي نشب قبل ساعات بمطعم فرع مدينة نصر.

وقال: إن السبب الرئيسي للحريق يعود إلى المدخنة الخاصة بالمطعم وارتفاع درجة الحرارة، لكن على الفور سيطرت منظومة الأمن والسلامة بالفرع على الحريق منذ بدايته، وتعاملت الحماية المدنية على أحسن ما يكون، ولم يتعرض أي شخص؛ سواء من العاملين أو الأعضاء للإيذاء.

ووجه المدير التنفيذي للنادي إدارات المطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لاسيما مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة.

وكان حريق محدود قد نشب في المبنى الاجتماعي بفرع النادي الأهلي في مدينة نصر، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها.

وكشف مصدر أن الحريق اندلع في وحدة التكييف المركزية أعلى سطح المبنى الإداري بالنادي، وأن قوات الحماية المدنية تدخلت للسيطرة على الوضع.

وأوضح المصدر أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر مادية حتى الآن.

