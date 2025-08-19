الثلاثاء 19 أغسطس 2025
إمام عاشور يعلق على عودته لتدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

عاد إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد فترة غياب عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة من مران الأهلي الجماعي، وعلق عليها قائلا: “بعد حوالي 64 يوما من الغياب بسبب الإصابة، النهاردة كان أول تمرين جماعي كامل ليا مع الفريق، كانت فترة صعبة وتحدي كبير بالنسبة ليا، سواء بدنيا أو نفسيا، لكن الحمد لله على كل شيء، مبسوط إني رجعت، وإن شاء الله اللي جاي أحسن”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

