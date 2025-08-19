مورينيو يفجر مفاجأة عن لاعب جعله مدربا أفضل (فيديو)

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فناربخشة التركي، عن اللاعب الذي ساهم في تألقه خلال مشواره كمدرب.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مورينيو عندما سُئل في أحدث مقابلة له عن اللاعب الذي جعله أفضل في مسيرته: أجاب قائلا "ميسي"، وهو ما تسبب في إصابة المذيعة بالدهشة.

وأضاف: “في كل مرة لعبت ضده، كان يجبرني على التفكير كثيرًا وبشكل مكثف، وهو ما ساهم في جعل مسيرتي أفضل كثيرا كمدرب”.

وقاد مورينيو نادي ريال مدريد 3 سنوات أعوام 2010/2011، 2011/2012، 2012/2013، استطاع أن يتوج بثلاثة ألقاب وهم كأس ملك إسبانيا والدوري والسوبر الإسباني، كما نجح المدرب البرتغالي في كسر هيمنة برشلونة المحلية بقيادة بيب جوارديولا، بعدما استطاع أن يتوج ببطولة الدوري عام 2012 برقم قياسي تاريخي وهو جمع أكبر عدد من النقاط في تاريخ المسابقة بـ100 نقطة مسجلًا أكبر عدد من الأهداف 121 هدفًا.

- "The player who helped you develop the most as a coach?"



🇵🇹 José Mourinho: "Messi."



- "Why?"



🇵🇹 José Mourinho: "Because every time we played against him, he forced me to think a lot."



pic.twitter.com/XBCOFByToC

بأمر من مورينيو، فنربخشة عينه على نجم ريال مدريد

فيما أصبح الدولي المغربي ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد، أبرز اهتمامات نادي فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن مورينيو وضع اسم دياز ضمن قائمة أولوياته لتدعيم الخط الأمامي، ما دفع إدارة فنربخشه إلى التحرك لجس نبض النادي الملكي بشأن إمكانية التخلي عن اللاعب.

وأثارت هذه الأنباء حماس جماهير فنربخشة، التي أطلقت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “تعال إلى فنربخشة”، مطالبة الإدارة ببذل كل الجهود لضم اللاعب المغربي، رغم إدراكها لصعوبة الصفقة بالنظر إلى استمرار ارتباطه بريال مدريد.

ويعيش إبراهيم دياز غير مستقرة في مدريد، حيث لم يحظ بدور أساسي في مخططات المدرب تشابي ألونسو، ما يجعله أمام خيارين: إما البقاء والمنافسة على مكانه، أو خوض تجربة جديدة تضمن له دقائق لعب أكثر، وهو ما قد يُغريه بقبول العرض التركي.

