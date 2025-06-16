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رياضة

ريال مدريد يتخذ قرارا جديدا بشأن مستقبل المغربي إبراهيم دياز

إبراهيم دياز، فيتو
إبراهيم دياز، فيتو

 قرر نادي ريال مدريد الإسباني تحصين الدولي المغربي إبراهيم دياز، لاعب وسط مهاجم الفريق، بعقد جديد هذا الصيف.

 

عقد جديد من ريال مدريد إلى إبراهيم دياز

 وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "وصل ريال مدريد لمحادثات متقدمة بشأن توقيع عقد جديد مع إبراهيم دياز لمدة 5 سنوات".

وأضاف: "تم الاقتراب من التوصل لاتفاق بين الطرفين بعد محادثات جارية منذ أسبوعين، لا سيما أن اللاعب وافق بالفعل على البقاء والتمديد".

واختتم فابريزيو رومانو: "سيكون الحارس البلجيكي تيبو كورتوا هو الهدف القادم لإدارة ريال مدريد من أجل تجديد عقده".

يذكر أن العقد الحالي للمغربي إبراهيم دياز مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027.

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