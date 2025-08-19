الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مساعد مدرب ليفربول: محمد صلاح مثل ميسي في برشلونة وقادر على كسر الأرقام القياسية

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أكد جيرارد نوس مدرب أكاديمية نادي ليفربول السابق ومساعد الإسباني رافا بينيتيز مدرب الريدز السابق، أن محمد صلاح لا يزال أمامه الكثير ليقدمه مع ليفربول بالرغم من تقدمه في العمر.

 

نوس يشبه محمد صلاح بميسي مع برشلونة 

وقال نوس في تصريحاته لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي رجائي رمزي: " أرى أنا محمد صلاح يشبه ليونيل ميسي خلال فترته السابقة مع برشلونة، كلاهما يلعب في نفس المركز ونفس الطريقة، كلاهما لديهم القدرة على تسجيل الأهداف، هما ليس في نهاية المشوار ولكنهما اقتربا من نهاية المسيرة بسبب العمر".

وأضاف: "محمد صلاح يشبه ميسي في أسلوب اللعب في طريقة بناء الهجمات والتسجيل وصناعة الأهداف، لديه أيضًا دور القيادة داخل الملعب وخارجه".

وتابع: " محمد صلاح من وجهة نظري لاعب متكامل، أنا كمدرب أتمنى أن يكون معي في فريقي لاعب مثل محمد صلاح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيرارد نوس ليفربول نادي ليفربول محمد صلاح ميسي

مواد متعلقة

محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد بالدوري الإنجليزي غدا

إنجاز جديد، محمد صلاح يزين التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي

نجم نوتينجهام يعادل إنجاز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يكشف عن كواليس جديدة حول تجديد عقده مع الريدز

الأكثر قراءة

سقط من أعلى جبل، وفاة مأساوية للشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني (فيديو)

رصدتها كاميرات البيت الأبيض، ترامب يهمس لـ ماكرون باعتراف مفاجئ عن بوتين (فيديو)

بمستند من مستشار الرئيس، الزمالك يرد على أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر والمجلس متفاجئ

ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حسام المندوه لـ"فيتو": سحب أرض الزمالك ضربة قاسية وقرار مفاجئ غير مفهوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

بعد غلق التسجيل أمس، موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads