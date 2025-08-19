مساعد مدرب ليفربول: محمد صلاح مثل ميسي في برشلونة وقادر على كسر الأرقام القياسية

أكد جيرارد نوس مدرب أكاديمية نادي ليفربول السابق ومساعد الإسباني رافا بينيتيز مدرب الريدز السابق، أن محمد صلاح لا يزال أمامه الكثير ليقدمه مع ليفربول بالرغم من تقدمه في العمر.

نوس يشبه محمد صلاح بميسي مع برشلونة

وقال نوس في تصريحاته لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي رجائي رمزي: " أرى أنا محمد صلاح يشبه ليونيل ميسي خلال فترته السابقة مع برشلونة، كلاهما يلعب في نفس المركز ونفس الطريقة، كلاهما لديهم القدرة على تسجيل الأهداف، هما ليس في نهاية المشوار ولكنهما اقتربا من نهاية المسيرة بسبب العمر".

وأضاف: "محمد صلاح يشبه ميسي في أسلوب اللعب في طريقة بناء الهجمات والتسجيل وصناعة الأهداف، لديه أيضًا دور القيادة داخل الملعب وخارجه".

وتابع: " محمد صلاح من وجهة نظري لاعب متكامل، أنا كمدرب أتمنى أن يكون معي في فريقي لاعب مثل محمد صلاح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.