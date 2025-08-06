جزء من تاريخي رحل، مورينيو ينهار في مؤتمر صحفي تأثرا بوفاة أسطورة بورتو البرتغالي (فيديو)

حبس المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دموعه خلال مؤتمر صحفي لناديه فنربخشة التركي، وذلك أثناء حديثه عن وفاة مواطنه ولاعبه السابق في نادي بورتو جورجي كوستا.

وخلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا بين فنربخشة وفينورد الهولندي المقررة مساء اليوم الأربعاء في تصفيات دوري أبطال أوروبا، بدا مورينيو متأثرًا بشدة عند مجرد ذكر وفاة كوستا، وحاول جاهدًا أن يتماسك قبل أن يمسح دموعه ويغطي وجهه.

وتحدث عن قائد فريقه السابق، قائلًا بكلمات متقطعة بسبب تأثره: "إنه جزء من تاريخي يرحل. هناك قادة، وهناك شخصيات قيادية، أحيانًا لا يتعلق الأمر بشارة القيادة بل بما تمثله. كان جورجي أحد هؤلاء الرجال الذين ينظفون القمامة ويتركون المدرب يقوم بعمله كمدرب، وليس كقائد لغرفة الملابس. هذا هو الكمال بالنسبة للمدرب عندما يقوم قائده بهذا العمل".

وأضاف: "بالطبع، أنا حزين جدًّا، إنه جزء من تاريخي يرحل. لننس كرة القدم، ولنركز عليه، على جورجي، شاب... على أطفاله. أنا حزين جدا، لكنني هنا لأنه لو كان يستطيع التحدث معي الآن، لقال لي: هيا، قم بمؤتمرك الصحفي، هيا، العب المباراة، فز بها وانس أمري".

💔 José Mourinho breaks down in tears honoring his former captain Jorge Costa — the leader of Porto’s Champions League-winning team.



Costa tragically passed away at 53 from a heart attack.#jorgecosta pic.twitter.com/s4dg9pQxMd — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 5, 2025

وختم مورينيو حديثه: "لذلك هذا ما سأحاول فعله، سأقوم بواجبي اليوم وغدا، ثم سأبكي لاحقًا".

وتوفي كوستا، الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي لنادي بورتو، عن عمر ناهز 53 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية يوم الثلاثاء في مركز تدريب النادي بمنطقة "أوليفال" في البرتغال.

وكان كوستا قائدًا لفريق بورتو تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، حيث قاد العملاق البرتغالي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا التاريخي عام 2004.

وشكل كوستا عنصرًا أساسيًّا في الدفاع خلال الفترة الذهبية التي قاد فيها مورينيو نادي بورتو واستمرت عامين، وشهدت تتويج الفريق باللقب الأوروبي الغالي.

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