الجديري المائي، أسباب ظهوره عند الأطفال وطرق الوقاية

الجديري المائى من الأمراض المعدية التى تنتشر بين الأطفال فى المدارس وهى عدوى فيروسية تظهر أعراضها على الجلد وللأسف شديد العدوى.

وتظن بعض الأمهات أن الجديري المائى تنحصر مخاطره فى أعراضه التى تختفى خلال اسبوع دون الوعى بأن مضاعفاته خطيرة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الجديري المائى عبارة عن عدوى فيروسية يسببها فيروس فارسيالا زوستر، وهو فيروس يصيب أي عمر أى يصيب الأطفال والكبار حتى حديثي الولادة يمكن أن يصابوا، ولكنه أكثر شيوعا في الفترة العمرية من 2-8 سنوات.

طرق انتقال العدوى بالجديري المائى

وأضاف عبد الحميد، ينتقل الجديري المائى عن طريق:-

الهواء الملوث برذاذ الفيروس عن طريق العطس والكحة من الشخص المصاب.

ملامسة جلد الشخص المصاب بالطفح أو حويصلات مائية بها الفيروس.

استخدام الأدوات الشخصية للشخص المصاب.

عوامل تزيد فرص الإصابة بالجديري المائى

وتابع، أن هناك عوامل تزيد من فرص الإصابة بالجديري المائى، منها:-

الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح الجديري.

التواجد فى أماكن التجمعات مثل المدارس والحضارات.

الجديري المائى

أعراض الجديري المائى

وأوضح الدكتور تامر، أن من أعراض الجديري المائى:-

حمى

فقدان الشهية

صداع

همدان

الطفح الجلدي وهو مصحوب بحكة وهرش ويبدأ من فروة الرأس ثم يظهر علي الوجة والرقبة والصدر والبطن والظهر ويبدأ بحبوب حمراء، ثم تكون حويصلات مائية ويمكن أن تحوى هذه الحويصلات دم أو صديد، ثم تتقشر وتقع وينتهي الفيروس.

يجب العلم أنه بمجرد بداية الطفح الجلدي حتى تقشيرة يمكن أن يسبب المريض نقل العدوى بين من حوله.

مضاعفات الجديري المائى

وقال استشارى التغذية طب الأطفال، إن من مضاعفات الجديري المائى:-

التهاب رئوي

التهاب سحائي

التهاب في النخاع المستعرض (خطير جدا)

التهاب في الأعصاب خاصة العصب السابع

التهاب في قرنية وأنسجة العين

عدوى بكتيرية بالجلد من تقرح البثور ومن الهرش فيها

نصائح يجب اتباعها عند إصابة الطفل بالجديري المائى

وأضاف عبد الحميد، أنه عند إصابة الطفل بالجديرى المائى، يجب على الأم اتباع بعض الإجراءات، منها:-

عزل الأطفال المصابين بالجديرى عن الأصحاء وهذا مهم جدا لكسر دائرة انتشار العدوى.

تغطية فم الطفل والأنف أثناء العطس أو السعال.

تجنب استخدام متعلقات المريض مثل المناشف والملابس.

تجنب تواجد الأطفال المصابة بالجديرى المائى فى أماكن مزدحمة مثل المدارس.

استحمام الطفل بماء فاتر كل ثلاث ساعات مع تجفيف جسده بمنشفة ناعمة الملمس لمنع حدوث خدوش لسطح الجلد.

لو الطفل سخن يجب إعطاؤه دواء خافض للحرارة وعمل كمادات.

إعطاء الطفل سوائل باردة والابتعاد عن تناول الأطعمة الحمضية والغنية بالأملاح.

إجراءات الوقاية من الجديري المائى

وتابع، أنه يوجد تطعيم فعال جدا للجديرى المائي وتتعدى كفاءته في منع العدوى 97 %، حيث يتم إعطاء حقنة عند عمر 12-15 شهرا وجرعة منشطة بعد 4-5 سنين.