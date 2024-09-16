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صحة ومرأة

متى يجب إعطاء الطفل تطعيم الجديري؟ فاكسيرا تجيب

مرض الجديري، فيتو
مرض الجديري، فيتو

يتساءل الكثير من الأهالي عن تطعيم مرض الجديري المائي الذي يحمي الأطفال من مرض الجديري والعمر المناسب الذي يمكن الحصول عليه.

 

متى يجب إعطاء الطفل تطعيم الجديري ؟

وقالت الدكتورة ولاء عادل، مسئول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح إن  المرض يمكن أن يصيب الطفل في أي مرحلة عمرية بداية من عمر شهور إلا أنه لا يمكن إعطاء التطعيم إلا بعد عمر سنة.

وأشارت إلي أنه حتي لو أصيب الطفل بالمرض قبل عمر عام لا يمكن أيضا تناول التطعيم قبل إكمال السنة الأولي للطفل.

ومرض الجديري المائي من الأمراض المعدية، إلا أن التطعيم يساعد في الوقاية من المرض ويحمى ايضا من الإصابة بالحزام الناري.

 

أسباب الجديري المائي 

 

والجديري المائي فيروس ينتشر بين الأطفال ويسبب عدة أعراض منها الطفح الجلدي وبقع جلدية دائمة بالوجه والجسم.

وتستعرض فيتو أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتطعيمات منها:

1-هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم او يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم.

2- هل يسبب التطعيم ارتفاع في حرارة الجسم؟

- ️أي تطعيم يمكن ان يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال،ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات.

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات  الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول اى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم أن يسبب المرض ؟ 

- ️لا، الا لو كان التطعيم حي ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة

فيما أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

وأشارت الى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

أوضحت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

 

 

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