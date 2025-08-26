قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، أسعار كتب تعليم الأطفال 2025 في الفجالة (فيديو)

في ظل الاهتمام المتزايد بتعليم الأطفال في سن مبكرة، أصبحت الكتب التعليمية للأطفال واحدة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها أولياء الأمور والمعلمون لبناء المهارات الأساسية لدى الطفل، مثل القراءة والكتابة والرسم والعد.

وتمتاز هذه الكتب بأسلوب تعليمي بسيط يجمع بين الصورة والكلمة، مما يجعل عملية التعلم ممتعة وسهلة للطفل ورغم اننا في عصر الموبايل والتابلت، ولكن تظل كتب التلوين وكتب الحروف والارقام والقصص التعليمية للأطفال من أهم طرق التعلم.

وفي هذا التقرير سوف تعرف كل شئ عن الكتب التعليمية وأسعار كتب تعليم الأطفال 2025.

الكتب التعليمية أداة فعالة في تعليم الأطفال

يعتمد الكثير من الخبراء على مبدأ "التعلم من خلال اللعب"، وهو ما تنجح الكتب التعليمية في تحقيقه ببراعة. فالطفل ينجذب إلى الصور الملونة والأنشطة التفاعلية داخل الكتاب، ويشعر كأنه يلعب لا يتعلم، مما يحفزه على الاستمرار والتفاعل بشكل أفضل.

فوائد الكتب التعليمية للأطفال:

تعزيز مهارة مسك القلم مبكرًا.

تعليم الحروف الأبجدية والأرقام بأسلوب ممتع.

تنمية مهارات الرسم والتلوين.

المساعدة في حفظ الكلمات بالعربية والإنجليزية.

تحسين قدرة الطفل على التركيز والانتباه.

أنواع الكتب التعليمية المتوفرة في الفجالة وأسعارها

في جولة ميدانية أجرتها "فيتو" داخل منطقة الفجالة، وهي من أشهر مناطق بيع المستلزمات المدرسية في مصر، التقينا بـ "مصطفى"، أحد العاملين في مكتبة معروفة، والذي حدثنا عن أهم أنواع الكتب التعليمية المتاحة هذا العام 2025 وأسعارها:

1. كتب "تعلم معنا" لتعليم الحروف

تقدم هذه الكتب الحرف العربي أو الإنجليزي مصحوبًا بصورة لحيوان أو شيء يبدأ بنفس الحرف، مما يساعد الطفل على الربط البصري بين الحرف والصورة.

السعر: من 15 إلى 20 جنيهًا.

2. كتب "اكتب ألف مرة"

كتب مميزة تشجع الطفل على الكتابة والتكرار، وتأتي بأوراق مغلفة بالبلاستيك يمكن الكتابة عليها بقلم فلوماستر ومسحها بسهولة، مما يجعلها عملية ومناسبة للتدريب المستمر.

السعر: 20 جنيهًا.

3. كتب التلوين للأطفال

تعزز هذه الكتب حب الرسم والتلوين لدى الأطفال، وتساعد على تطوير مهارة التحكم في اليد والتناسق بين العين واليد.

السعر: يبدأ من 15 جنيهًا.

4. القصص التعليمية وقصص الأنبياء

توجد قصص قصيرة ومصورة لتعليم الأطفال الأخلاق الحميدة، مثل الصدق، الأمانة، التعاون، وقصص الأنبياء بشكل مبسط يناسب أعمارهم الصغيرة.

السعر: من 40 إلى 50 جنيهًا حسب نوع القصة.

نصائح لاختيار الكتب التعليمية المناسبة للطفل

اختر الكتب ذات الصور الواضحة والألوان الجذابة.

تأكد من ملائمة محتوى الكتاب لعمر الطفل.

ابحث عن الكتب التي تحتوي على أنشطة تفاعلية مثل الكتابة والتلوين.

راقب اهتمام الطفل بالكتاب، لأن الانجذاب البصري من أهم عناصر التعلم في هذا العمر.

