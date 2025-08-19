الأهلي يتسلم القسط الأول من صفقة وسام أبو علي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن تسلم النادي للدفعة الأولى من مستحقات وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال: "كولومبوس كرو سدد للأهلي الدفعة الأولى من مستحقات صفقة وسام أبو علي المنصوص عليها في التعاقد بين الطرفين".

وكشف: "الأهلي أرسل البطاقة الدولية لكولومبوس كرو من أجل استكمال قيد وسام أبو علي بشكل رسمي بعد تسلم المستحقات المتفق عليها".

وسام لم يتم تسجيله خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم استلام النادي الأهلي لقيمة القسط الأول من الصفقة، لكن بعد تحويل المبلغ اليوم أصبح وسام جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.