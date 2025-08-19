نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

النادي الأهلي، نشب حريق محدود في المبنى الاجتماعي بفرع النادي الأهلي في مدينة نصر، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها.

وكشف مصدر، أن الحريق اندلع في وحدة التكييف المركزية أعلى سطح المبنى الإداري بالنادي، وأن قوات الحماية المدنية تدخلت للسيطرة على الوضع.

وأوضح المصدر، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر مادية حتى الآن.

