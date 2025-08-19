معاينة النيابة تكشف سبب حريق الأهلي

كشفت معاينة نيابة مدينة نصر لحريق نشب في المبنى الإداري للنادي الأهلي بمدينة نصر بالقرب من البوابة الرئيسية أن السبب هو جهاز تكييف مركزي يوجد في الطابق الثاني بالمبنى الاجتماعي، وتمت السيطرة على النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى النادي الأهلي، وبالتحري تبين أنه شب بالمبنى الإداري في مدينة نصر.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مصحوبة بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

