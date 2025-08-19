رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في افتتاح فرع الجامعة بماليزيا

يقوم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بزيارة رسمية إلى العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس، تمهيدًا لافتتاح فرع الجامعة في ماليزيا، المقرر أن تبدأ الدراسة به عام 2026.

يأتى ذلك في خطوة جديدة تعكس ريادة التعليم العالي المصري على الساحة الدولية.

شهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مجلس إدارة الشركة المستضيفة للفرع، لمناقشة التفاصيل التنفيذية واللوجستية، وآليات القبول والتسجيل، بالإضافة إلى تصميم البرامج الأكاديمية بما يواكب أحدث المعايير العالمية.

كما قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية في المقر الجديد للفرع، والذي يضم قاعات دراسية ومعامل بحثية ومختبرات متطورة ومرافق تعليمية وترفيهية متكاملة، بما يضمن بيئة تعليمية وبحثية على أعلى مستوى.

وعلى هامش الزيارة، التقى الدكتور قنصوة نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير التعليم العالي ووزير التعليم المهني لماليزيا، حيث تم استعراض البرامج الأكاديمية والمهنية المزمع طرحها، مع التأكيد على توافقها مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل الماليزي والإقليمي.

برامج مزدوجة تمنح الخريجين شهادات من جامعة الإسكندرية وجامعات عالمية

كما تمت الإشارة إلى الطابع الدولي للفرع من خلال برامج مزدوجة تمنح الخريجين شهادات من جامعة الإسكندرية وجامعات عالمية مرموقة، بما يعزز من فرصهم التنافسية في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وفى لقاء مع رئيس هيئة الاعتماد الماليزية، ناقش رئيس الجامعة آليات اعتماد البرامج التي سيتم طرحها بما يتوافق مع المعايير المحلية والإقليمية والدولية، مما يمنح خريجي الفرع ميزات تنافسية عالمية.

وأكد الدكتور قنصوة أن افتتاح فرع جامعة الإسكندرية في ماليزيا يعكس الدور الريادي للجامعة كصرح أكاديمي وبحثي عالمى.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تدويل التعليم المصري وتعزيز تصديره وفتح آفاق جديدة للتعليم العالي العابر للحدود.

