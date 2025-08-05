الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رئيس جامعة الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الاسكندريه
الاسكندريه

 

أدلى  الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد وليد صبحي العيص الابتدائية بمنطقة سموحة.

 

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ودعا رئيس الجامعة كافة منسوبي الجامعة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، يجسد حرص أبناء الوطن على المساهمة في رسم ملامح المستقبل، ودعم مسيرة الاستقرار والتقدم.

 

وكان قد أدلى  الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، اليوم، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة القرية 5 الابتدائية بمنطقة البنجر، غرب الإسكندرية، وسط حفاوة الاستقبال من سكان المنطقة، إذ قدموا التهنئة بمناسبة تجليسه على الايبارشية منذ فترة قليلة

 

وأكد الأنبا مينا، في بيان اليوم، عقب الإدلاء بصوته الانتخابي، أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، معتبرًا إياها شكلًا من أشكال الخدمة العملية للوطن، ورسالة محبة وانتماء حقيقية لأرض مصر.

 

وأكد أن الكنيسة لا تنفصل عن المجتمع، بل هي جزء أصيل فيه، ونحن أبناء هذا الوطن المبارك، مشيرًا إلى أن المشاركة تعد واجب وطني أملا في مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.


وأكد الأنبا مينا أن إيبارشية برج العرب والعامرية تدعم كل الجهود التي من شأنها تعزيز الوعي الوطني، وتشجع أبناء الوطن على أداء واجبهم الانتخابي في مناخ من السلام والانضباط، مشددًا على أن المشاركة تعكس الروح الوطنية والمجتمعية للمصريين.

وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع انطلاق العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، والتي بدأت منذ أمس وتستمر حتى نهاية اليوم في جميع لجان محافظة الإسكندرية، وسط استعدادات مكثفة لضمان سلاسة التصويت.

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الدكتور عبد العزيز قنصوة الاسكندرية جامعه الإسكندرية مجلس الشيوخ

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