رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد إماراتي استعدادات افتتاح فرع أبوظبي

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع الجامعة الجديد في أبوظبي مع بداية العام الأكاديمي 2025/2026.

حضر اللقاء نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات، حيث جرى استعراض آفاق التعاون في التعليم والبحث العلمي، ودور الفرع الجديد في تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية الإمارات 2030.

وأكد قنصوة أن الجامعة تمتلك كوادر أكاديمية قادرة على تخريج طلاب بتنافسية عالمية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ خليفة لإنشاء الفرع.

من جانبه، أعرب الشيخ خليفة عن سعادته بزيارة الجامعة، مؤكدًا أن الفرع الجديد سيمثل إضافة نوعية في دعم اقتصاد المعرفة وتقديم برامج مزدوجة مع جامعات عالمية مرموقة.

وعقب اللقاء، أجرى الوفد جولة ميدانية في مستشفيات جامعة الإسكندرية، وأعرب عن إعجابه بالمستوى المتطور للخدمات الطبية وكفاءة الأطقم الطبية.

