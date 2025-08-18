الإثنين 18 أغسطس 2025
أخبار مصر

بعد تصنيفها ضمن أفضل 1000 جامعة، رئيس "عين شمس": رفع جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل الاستشهادات

استطاعت جامعة عين شمس الحفاظ على ترتيبها بين أفضل ٧٠٠ جامعة فى العالم طبقًا لتصنيف شنغهاي المرموق، حيث حصلت على الترتيب ٦٠١-٧٠٠، وذلك برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

فقد استطاعت الجامعة الحفاظ على ترتيبها للعام الثالث على التوالى مع الاعتماد على الزيادة في مؤشرات النشر الدولي القوي، وذلك وفق التصنيف الصادر في أغسطس ٢٠٢٥.

وذلك بعد أن نجحت في الوصول إلى أفضل ٦٠٠١: ٧٠٠ جامعة حول العالم فى عام ٢٠٢٣، بعد أن كانت فى تصنيف أفضل ٧٠١: ٨٠٠ جامعة حول العالم عام ٢٠٢٢.

وأكد محمد ضياء زين العابدين سعي إدارة الجامعة لتصدر التصنيفات الدولية والعمل وفق استراتيجية محددة للجامعة ضمن استراتيجية الدولة نحو التقدم في التصنيفات العالمية، موضحًا سعى إدارة الجامعة الدائم لرفع جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2025

كما أوضح أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2025، والذي يُعَد واحدًا من التصنيفات العالمية المرموقة، حيث أظهرت نتائج التصنيف جامعة عين شمس في الفئة (601-700) عالميًا ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وذلك من بين 2500 جامعة شملها تقييم التصنيف لهذا العام.

وقد حققت جامعة عين شمس أعلى معدل فى عدد الأبحاث المنشورة في مجلتي Nature وScience بنسبة على مستوى الجامعات المصرية. 
ويعتمد التصنيف على 6 مؤشرات رئيسية، تتمثل في: عدد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل بنسبة (10%)، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل وميدالية فيلدز في الرياضيات بنسبة (20%)، إضافة إلى عدد العلماء ذوي الاستشهادات العالية المدرجين في قاعدة بيانات Clarivate بنسبة (20%)، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلتي Nature وScience بنسبة (20%)، وكذلك عدد الأبحاث المفهرسة في Science Citation Index – Expanded وSocial Sciences Citation Index بنسبة (20%)، وأخيرًا الأداء الأكاديمي للفرد في الجامعة بنسبة (10%).

