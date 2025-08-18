الإثنين 18 أغسطس 2025
أخبار مصر

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

يبحث طلاب الثانوية العامة طلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الأولى والثانية، مع غلق باب التسجيل اليوم.

يختتم موقع تنسيق الجامعات، اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025، استقبال طلبات تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%).

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية غدا الثلاثاء، ويمكن لطلاب المرحلة الأولى والثانية الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب من خلال الرابط الرسمي هنا.

الشروط والقواعد المُنظمة للتحويل بين الكليات الجامعية

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. 
التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 الشروط والقواعد المُنظمة للتحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

شروط التحويل إلى كلية مناظرة 

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

 شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة 

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وبشرط ضرورة توافر ما يلي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام – انتساب موجه). 

وجود مكانٍ خالٍ بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) على حدة.

استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وُجِدَتْ ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

 

