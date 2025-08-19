برشلونة يكشف عن قميصه الثالث للموسم الجديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تصميم القميص الثالث للفريق خلال موسم 2025/ 2026.

طريقة تصميم قميص برشلونة الثالث

وقال الموقع الرسمي لنادي برشلونة: "جاء التصميم بطابع خاص يحمل روح الانتصار، حيث يهيمن اللون البرتقالي الفاقع على التصميم، والمستوحى من القميص التاريخي الذي ارتداه الفريق الأول في نهائي كأس العالم للأندية ديسمبر 2009، والذي توّج حينها بلقب البطولة وأكمل إنجازه التاريخي بالسداسية، مجسدا أسلوب لعب ترك بصمة لا تُمحى في عالم كرة القدم".

وأضاف: "يستحضر التصميم روح سلسلة منتجات اشتهرت بها "نايكي" مطلع الألفية، بجرأتها التقنية وجودتها العالية".

وتابع: "يتكامل القميص البرتقالي مع السروال والجوارب باللون ذاته، مع لمسات من الأزرق الداكن على هيئة خطوط عند الرقبة والظهر، إضافة إلى تفاصيل هندسية على الصدر يتوسطها شعار (سبوتيفاي)".

وواصل: "يأتي هذا الإطلاق متزامنا مع استمرار حملة (نرسم المستقبل)، التي رافقت القمصان السابقة، حيث قدمت مقطعا دعائيا جديدا يركز على الانتصارات. ينطلق الفيديو من نشوة المجد في 2009، مسلطا الضوء على الاحتفالات وجماهير برشلونة كعنصر أساسي في تلك اللحظات".

وأتم: "تمزج الحملة بين استحضار الماضي والتطلع إلى المستقبل، إذ يشكل إرث السداسية مصدر إلهام لفريق هانز فليك في موسم 2025/2026، وسط طموحات كبيرة يقودها جيل شاب متعطش للألقاب، يجد في شغف الجماهير الداعم الأقوى لتحقيق أحلامه".

