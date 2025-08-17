الأحد 17 أغسطس 2025
مدرب مايوركا يهاجم حكم مباراته مع برشلونة: كان مستحيلا أن نفوز

‏شهدت مباراة برشلونة مع ريال مايوركا جدلا تحكيميا كبيرا بسبب هدف فيران توريس لاعب برشلونة، والذي تم احتسابه رغم سقوط أحد لاعبي مايوركا على أرض الملعب.

وفاز برشلونة على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

هجوم على حكم مباراة برشلونة ومايوركا

وقال جاجوبا أراساتي مدرب مايوركا في تصريحاته عقب اللقاء: "كان الأمر مستحيلًا بتسعة لاعبين، لم تكن هناك مباراة، أولئك الذين دفعوا ما يقارب 100 يورو شاهدوا 25 دقيقة فقط".

وأضاف: "لقد رأينا جميعًا ذلك، في الأسبوع الماضي شرحوا لنا جميعًا أنه في حالة وجود ضربة في الرأس يجب إيقاف المباراة، طلب الحكم الرابع الذي أمامي من الحكم الأول إيقاف اللقاء، لأن هناك ضربة في رأس لاعبنا".

وأكمل: "وضع الحكم صافرته في فمه، ظننا جميعًا أنه أطلق صافرته، ولكنه لم يفعل، ظننت ذلك ولكنه لم يفعلها، وسط دهشة الجميع احتسب الهدف، لا أفهم تمامًا ما حدث".

وتابع: "لقد جاء إلينا وأشكره على ذلك وقدم لنا شرحًا، أخبرني أن اللاعب لم يكن يشعر بالدوار، وعندما يسقط شخص، لا تعرف إن كان يشعر بالدوار أم لا".

