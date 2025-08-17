الأحد 17 أغسطس 2025
حارس برشلونة: موريكي أصابني في الوجه ولم أشاهد الإعادة حتى الآن

خوان جارسيا، فيتو
خوان جارسيا، فيتو

الدوري الإسباني، أعرب خوان جارسيا، حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ريال مايوركا في الأسبوع الأول من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025/2026.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني.

ونجح جارسيا في الحفاظ على نظافة شباكه، وتسبب في طرد المهاجم فاديت موريكي، الذي تدخل على حارس برشلونة بشكل عنيف في نهاية الشوط الأول.

وقال الحارس الإسباني في تصريحات عقب المباراة: “أشعر بسعادة كبيرة، حققنا فوزًا هامًا، المنافس لعب المباراة بنقص عددي وهو ما جعل الكرات أقل على مرمى فريقنا”.

وعن طرد موريكي، قال خوان جارسيا: “لقد أصابني في الوجه، وإذا قالت تقنية الفيديو إنها بطاقة حمراء، فإن الأمر لا يحتاج للجدل، لكنني لم أشاهد الإعادة حتى الآن”.

