السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يفتتح مشواره بفوز مهم على ريال مايوركا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

الدوري الإسباني، حقق فريق برشلونة بقيادة المدير الفني هانز فليك، فوزا مستحقا على مضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.

سجل أهداف برشلونة كل من، رافينيا في الدقيقة 7، وفيران توريس في الدقيقة 23، ولامين يامال في الدقيقة 94.

وتمكن برشلونة، من تحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في بداية عهد المدرب هانز فليك الموسم الماضي.

وافتقد برشلونة أمام ريال مايوركا خدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوع.

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جارسيا، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس.

الصورة

ويسعى برشلونة إلى البدء بشكل قوي في موسم الليجا، بعدما نجح في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع الحارس خوان جارسيا والمهاجم ماركوس راشفورد، والشاب روني باردجي.

الدوري الإسباني برشلونة هانز فليك فيران توريس رافينيا

