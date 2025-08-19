مصرع وإصابة 7 عمال في حادث قطار بكوريا الجنوبية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية مصرع عاملين اثنين، وإصابة خمسة آخرين إثر اصطدام قطار بهم أثناء قيامهم بأعمال فحص لخط السكك الحديدية في منطقة "تشونجدو" بمقاطعة جيونجسانج الشمالية في أعقاب الهطول الغزير للأمطار.

الحادث وقع صباح اليوم على خط السكة الحديدية جيونجبو

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها اليوم الثلاثاء،عن السلطات قولها: "إن الحادث وقع صباح اليوم على خط السكة الحديدية جيونجبو عندما صدم القطار المتجه إلى مدينة "جينجو" العمال أثناء مغادرته محطة "دونجدايجو".. مشيرة إلى أن حالة المصابين الخمسة خطيرة.

89 شخصا لم يصابوا بأذى جراء الحادث

من جهتها، قالت الشرطة إنه يعتقد أن ركاب القطار البالغ عددهم 89 شخصا لم يصابوا بأذى جراء الحادث.. وفتحت تحقيقا من أجل تحديد ما إذا كان هناك انتهاكات لقانون سلامة السكك الحديدية أم لا.

