الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع وإصابة 7 عمال في حادث قطار بكوريا الجنوبية

حادث قطار فى كوريا
حادث قطار فى كوريا الجنوبية، فيتو

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية مصرع عاملين اثنين، وإصابة خمسة آخرين إثر اصطدام قطار بهم أثناء قيامهم بأعمال فحص لخط السكك الحديدية في منطقة "تشونجدو" بمقاطعة جيونجسانج الشمالية في أعقاب الهطول الغزير للأمطار.

الحادث وقع صباح اليوم على خط السكة الحديدية جيونجبو

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها اليوم الثلاثاء،عن السلطات قولها: "إن الحادث وقع صباح اليوم على خط السكة الحديدية جيونجبو عندما صدم القطار المتجه إلى مدينة "جينجو" العمال أثناء مغادرته محطة "دونجدايجو".. مشيرة إلى أن حالة المصابين الخمسة خطيرة.

89 شخصا لم يصابوا بأذى جراء الحادث

من جهتها، قالت الشرطة إنه يعتقد أن ركاب القطار البالغ عددهم 89 شخصا لم يصابوا بأذى جراء الحادث.. وفتحت تحقيقا من أجل تحديد ما إذا كان هناك انتهاكات لقانون سلامة السكك الحديدية أم لا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوريا الجنوبية قطار خط السكك الحديدية منطقة تشونجدو السلطات في كوريا الجنوبية السكك الحديدية السكة الحديدية

مواد متعلقة

بتهمة التدخل في الانتخابات، اعتقال زوجة رئيس كوريا الجنوبية السابق

إخلاء قاعة حفلات "ذا بويز" في كوريا الجنوبية بعد تهديد بوجود قنبلة وتأجيل الحفل

السفير المصري في كوريا الجنوبية: انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة

كوريا الشمالية ترفض المصالحة مع الجارة الجنوبية

كوريا الجنوبية: 10 ضحايا و9 مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

الأكثر قراءة

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، ارتفاع العنب والغلاء "يجمد" 5 أصناف على مائدة المصريين

خدمات

المزيد

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads