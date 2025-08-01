السفير المصري في كوريا الجنوبية: انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، قال نادر زكي سفير مصر في كوريا الجنوبية، إنّ الأمور تسير بكل سلاسة في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بالخارج، موجها الشكر للدعم الفني.

المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصرية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، أن العملية الانتخابية تمت في التوقيت المقرر وهو التاسعة صباحا بتوقيت كوريا.

وتابع: «الأمور تسير بكل سلاسة بدعم من السلطات الكورية، ولا توجد أي ملاحظات غير إيجابية».

وبدأ المواطنون المصريون صباح اليوم الجمعة فى التوافد على مقار البعثات الدبلوماسية فى عدد من الدول الأوروبية للادلاء باصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025

وفتحت قنصليات وسفارات مصر بكل من النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا وفرنسا أبوابها فى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى لاستقبال أبناء مصر بالخارج للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي.

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