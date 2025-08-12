الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بتهمة التدخل في الانتخابات، اعتقال زوجة رئيس كوريا الجنوبية السابق

زوجة رئيس كوريا الجنوبية
زوجة رئيس كوريا الجنوبية السابق، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن  محكمة كورية جنوبية، وافقت على اعتقال كيم كيون هي زوجة الرئيس السابق المسجون يون سوك يول.

 

 اعتقال زوجة رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول

 

وأفادت  وكالة "يونهاب" بأن القضاء اختتم جلسة استماع بشأن ما إذا كان سيتم اعتقال السيدة الأولى السابقة كيم كيون بتهم التورط في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في الانتخابات وتلقي الرشوة.

txt

كوريا الجنوبية: 10 ضحايا و9 مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة


وحضرت كيم جلسة الاستماع التي استمرت 4 ساعات في محكمة منطقة سيئول المركزية، وسيتم نقلها إلى مركز احتجاز بجنوب غرب سيئول

التهم الموجهة لزوجة رئيس كوريا الجنوبية السابق

ويشار إلى أن يون قيد الاعتقال حاليا بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وتواجه كيم تهما بالمشاركة في مخطط تلاعب بأسعار الأسهم تورطت فيه شركة "دويتش موتورز" وهي وكيل لشركة سيارات "بي إم دبليو كوريا"، بين عامي 2009 و2012، والتدخل في ترشيحات المرشحين للانتخابات البرلمانية التكميلية لعام 2022 والانتخابات البرلمانية لعام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية سيئول بي ام دبليو كيم كيون

مواد متعلقة

مطالب كورية بإصدار مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية

الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول

الأكثر قراءة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني بعد بيانات التضخم الأمريكي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

بعد فوز التشيك، سيناريوهات تأهل منتخب كرة اليد لربع نهائي مونديال الناشئين

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads