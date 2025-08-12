بتهمة التدخل في الانتخابات، اعتقال زوجة رئيس كوريا الجنوبية السابق

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن محكمة كورية جنوبية، وافقت على اعتقال كيم كيون هي زوجة الرئيس السابق المسجون يون سوك يول.

اعتقال زوجة رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول





وأفادت وكالة "يونهاب" بأن القضاء اختتم جلسة استماع بشأن ما إذا كان سيتم اعتقال السيدة الأولى السابقة كيم كيون بتهم التورط في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في الانتخابات وتلقي الرشوة.



وحضرت كيم جلسة الاستماع التي استمرت 4 ساعات في محكمة منطقة سيئول المركزية، وسيتم نقلها إلى مركز احتجاز بجنوب غرب سيئول

التهم الموجهة لزوجة رئيس كوريا الجنوبية السابق

ويشار إلى أن يون قيد الاعتقال حاليا بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وتواجه كيم تهما بالمشاركة في مخطط تلاعب بأسعار الأسهم تورطت فيه شركة "دويتش موتورز" وهي وكيل لشركة سيارات "بي إم دبليو كوريا"، بين عامي 2009 و2012، والتدخل في ترشيحات المرشحين للانتخابات البرلمانية التكميلية لعام 2022 والانتخابات البرلمانية لعام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.