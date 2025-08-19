الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى، فيتو

 ترتيب الدوري الإنجليزي، تصدر مانشستر سيتي قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن سندرلاند وتوتنهام وليفربول ونوتنجهام وأرسنال وليدز يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

1- مانشستر سيتي 3 نقاط
2- سندرلاند 3 نقاط
3- توتنهام هوتسبير 3 نقاط
4- ليفربول 3 نقاط
5- نوتنجهام فوريست 3 نقاط
6- أرسنال 3 نقاط
7- ليدز يونايتد 3 نقاط 
8- برايتون نقطة واحدة
9- فولهام نقطة واحدة
10- أستون فيلا نقطة واحدة
11- كريستال بالاس نقطة واحدة
12- نيوكاسل يونايتد نقطة واحدة
13- تشيلسي نقطة واحدة
14- مانشستر يونايتد 0 نقاط
15- إيفرتون 0 نقاط 
16- بورنموث 0 نقاط
17- برينتفورد 0 نقاط
18- بيرنلي 0 نقاط
19- وست هام 0 نقاط
20- وولفرهامبتون 0 نقاط

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026

ليفربول  4 -2  بورنموث

أستون فيلا 0-0 نيوكاسل يونايتد

برايتون 1-1 فولهام

سندرلاند 3-0 وست هام

توتنهام 3-0 بيرنلي

وولفرهامبتون 0-4 مانشستر سيتي

تشيلسي 0-0 كريستال بالاس

نوتنجهام فورست 3-1 برينتفورد

مانشستر يونايتد 0-1 آرسنال

ليدز يونايتد 1-0 إيفرتون 

