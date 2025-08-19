لو لم تكن ناقدا تصبح بوقا

هناك صعوبات كثيرة للحصول علي المعلومة من قبل الجهات الحكومية، وقد يتعذر الاتصال المباشر مع المسئولين، وإن وجد منفذ لطرح سؤال ما فإن التأخير في الرد يضيع قيمة المعلومة، وهو ما يفتح باب الاجتهادات، بينما انعدام الرد يجعل المناخ ملائما للشائعات..

بعض الجهات تتمسك بالمركزية بالنسبة للأخبار الخاصة بها رغم أنها قد تكون السبب المباشر والقوي في القصور الإعلامي، دون وعي أو إدراك، بأنهم لا يتمتعون بالإحساس بالمسئولية والوعي والحصافة، ولا يدركون أن الإعلامي ليس إلا شريك في تطوير الأداء ولا يبحث فقط عن الأخطاء..

من هنا تأتي الحاجة لاعتبار الصحافة جهازا رقابيا والتعامل معه بشفافية، وأيضا تأتي الحاجة إلي وجود متحدث رسمي لكل وزارة ومؤسسة حكومية فعال وليس ديكورا ينوب عن الوزير أو رؤساء الشركات والهيئات الحكومية في حال الاستفسار عن معلومة، بشرط أن يكون على قدر المسئولية التي وكلت له..

لأنه مفترض أن يكون ملما بكل الخبايا، وآليات صناعة القرار فيها، والمطلع علي كل صغيرة وكبيرة بما فيها المشاكل والعقبات التي تعوق مسيرتها ومسئول عن التواصل والإبلاغ عما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات..

نحن في حاجة إلي فلسفة جديدة في الإعلام الحكومي تتماشي مع متغيرات العصر، بدلا من الغياب غير المبرر، ويدرك القائمون عن الإعلام الحكومي أن مهمة الصحافة هي النقد البناء إذا لزم الأمر، وهو شعاع يضئ الطريق للمسئول لرؤية ما يستحق رؤيته، ويضع يده علي حقائق قد تكون غائبة ومن ثم العمل علي الاصلاح لأنه لولم تنتقد تصبح بوقا، وهو ما يمثل تضليلا للرأي العام من خلال طمس الحقائق..

علي كل مسئول في الجهات الحكومية أن يدرك أن الزمن غير الزمن، وأن المتابعين للأخبار عن كثب لا يريدون إعلاما تائها مضللا، بل يريدون إعلاما صادقا يخاطب العقول ومن هنا يأتي دور الإعلام الحكومي بشرط أن تكون لديه أدوات العلم والخبرة وملكات الصناعة، وإتقان فنون الصياغة وهو الحل السحري لنجاح المنظومة الإعلامية.. علي العموم إذا أردنا تنظيم منظومة الإعلام في تلك الجهات فعلينا حسن الاختيار.

