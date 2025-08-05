مخطط الخونة وتضحيات المصريين

محاولات الخونة من أعداء الوطن للتشكيك في دور مصر في القضية الفلسطينية أمر مفضوح، يهدف إلي زرع الفتن والشائعات ومحاولة للنيل من استقرار الوطن، من خلال أبواق إعلامية مشبوهة لها تاريخ بغيض من الكراهية للوطن، الذى قدم التضحيات بالدم والمال من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية.

والتاريخ يشهد أن مصر تحملتها على عاتقها منذ عام 1948 وصولًا إلى بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.. وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارًا أن مصر لن تسمح بفرض واقع جديد يؤدى إلي تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، ومحاولة تصفية القضية.

العالم يدرك المخطط الصهيونى وأعوانه، وأن جرائم الحرب التى تُدار على أرض قطاع غزة، واستهداف المدنيين، وتصفية الغزّاويين العُزل، منهج صهيوني حقير يهدف إلي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ويخالف كل القوانين الدولية والإنسانية، خاصة بعد أن استخدم الصهاينة سلاح التجويع للإبادة الجماعية.

الخونة وأعداء مصر يدركون أن مصر قدمت تضحيات بالدم من أجل القضية الفلسطينية خلال معارك عامى 1948 و1949، واستُشهد عدد كبير من ضباط وأفراد الجيش المصري، ومن المدنيين، ورغم توقيع مصر على اتفاقية السلام1979، إلا أن القضية الفلسطينية ظلت في قلب السياسة الخارجية المصرية..

حيث حرصت مصر على أن تتضمن الاتفاقية اعترافًا بالحقوق الفلسطينية، بداية من اتفاقية أوسلو 1993، وصولًا إلي الجهود المتواصلة لتحقيق التهدئة ووقف الحرب في قطاع غزة، وتواصل جهودها لإحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين.

على العموم، المصريون يدركون مخطط الخونة للتشكيك في جهود مصر الدولية وموقفها الثابت الذي لا يتغير من القضية الفلسطينية، والذي يستند إلي مبادئ العدالة والحقوق المشروعة، ورفض أى محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.