الشعلة التي تنير الطريق لمصر للطيران

مهما تصاعدت الأزمات والمشكلات يبقي الطيران المدني المصري ثابتا لا يتزعزع، ولن يصيبه الضعف والإحباط، لأنه يملك العلم والخبرة وكيفية إدارة الأزمة سواء كانت محلية أو عالمية، وتبقي مصر للطيران من أكثر الأنشطة تضررا من الأزمات ولولا فكر قياداتها يتضاعف الضرر..

اليوم غير الأمس بعد أن تولي الطيار أحمد عادل رئاسة الشركة القابضة بقرار من الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني حيث بدأت النهضة في كافة أنشطتها، وبدأت خطوات التصحيح علي الطريق الصحيح، واستعادة مكانتها سواء بالنسبة للتاريخ أو الريادة في النقل الجوي..

خاصة وأن الطيار أحمد عادل يمتلك الثقة في نفسه وفي فريقه وقدراتهم، وله أهداف محددة يعمل مع فريقه للوصول لها حتي أصبح الشعلة التي تنير فريقه كلما ثقل عليهم الطريق أو طال السعي بدون نتيجة..

كابتن أحمد عادل يمتلك رؤية واضحة وتركيزا واضحا يتمتع بالنزاهة والمساءلة والتعاطف والتواضع والصدق والإيجابية والمرونة.. من هنا كانت الانطلاقة للشركة الوطنية مصر للطيران التي شاء قدرها أن تشهد سنوات عجاف ولكنها تمكنت من العبور والوصول إلي بر الأمان..

وهذا ليس بالأمر السهل لكن نتيجة طبيعية لجهد مسؤولين وعاملين تعاهدوا علي عبور الأزمات والوصول إلي بر الأمان، والعودة للمنافسة بكل قوة، وتبقي شهادة المنظمات الدولية بحق مصر للطيران بأنها من بين أفضل شركات الطيران العالمية دليل قاطع تصحيح المسار الذي طال انتظاره..

علي العموم يحيا الإنسان في عالم متسارع فيه كثير من الصعوبات التي تعترض طريق التقدم والنجاح، لذلك لا يستطيع أحد المضي فيه إلا أن تميز بالقوة التي تساعده علي ذلك، فهذا العالم لا يعترف بالضعفاء، وإنما يعترف بالأقوياء النابهين والكابتن أحمد عادل واحد من بين الأقوياء النابهين في مرفق الطيران المدني.

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