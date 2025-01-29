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مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

ميلانيا ترامب، فيتو
ميلانيا ترامب، فيتو

شنت مجلة "فوج" حربًا على الصورة الرسمية الجديدة لـميلانيا ترامب في البيت الأبيض، منتقدة مظهرها، واختيار ملابسها.

مجلة "موضة" عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب
 

وأظهرت الصورة بالأبيض والأسود، التي التقطها المصورة ريجين ماهو، ميلانيا في بدلة سوداء من دولتشي آند غابانا مع قميص أبيض، وخلفها نصب واشنطن التذكاري.

وفي المراجعة، التي كتبتها هانا جاكسون، شبهت مظهر ملانيا بـ"الساحر"، وانتقدت بدلتها، مشددة على أنها "غير مناسبة للمناسبة".


كما قالت جاكسون إن ملانيا بدت وكأنها أكثر ملاءمة لدور في "ذا أبرينتس" بدلًا من كونها السيدة الأولى، مشيرة إلى شهرتها السابقة المرتبطة بالتلفزيون الواقعي، والعيش في الرفاهية.

وتعكس هذه المراجعة توجهًا أوسع في موقف مجلة "فوج" التحريري، الذي تعرض لانتقادات بسبب تحيزه نحو الديمقراطيين، تحت قيادة رئيسة التحرير آنا وينتور، المعروفة بانتمائها الديمقراطي، غالبًا ما كانت المجلة تضم زوجات الرؤساء الديمقراطيين على أغلفتها، مثل جيل بايدن، وكمالا هاريس، في حين كانت تتجنب تضمين ميلانيا ترامب خلال فترة كونها السيدة الأولى.

وكانت ميلانيا قد عبرت عن استيائها، في العام 2018، بسبب رفض "فوج" عرضها على غلاف المجلة، قائلة إنها لا تحتاج إلى بروفايل، بل إلى غلاف.

وفاجأت صورة ميلانيا، التي تم نشرها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بعض المتابعين، خاصة أولئك الذين كانوا يتابعون حساب جيل بايدن. 

وأشاد البعض بالصورة، حتى أن البعض اقترح أنها تبدو كغلاف "فوج"، بينما انتقدها آخرون بسبب التعديلات الكثيرة على الصورة، متهمين إياها بأنها تظهر بشكل غير طبيعي، ومبالغ فيه.

 كيفية معاملة زوجات الرؤساء الجمهوريين

وأثار هذا التعامل مع ميلانيا ترامب جدلًا، حيث أشار العديد إلى التفاوت في كيفية معاملة زوجات الرؤساء الجمهوريين، مثل ملانيا، مقارنة بنظيراتهن الديمقراطيات.

وعلى الرغم من أناقة صورتها، عبر مؤيدوها عن إحباطهم من قلة الاحترام التي تلقتها في مجتمع الموضة، خاصة بالمقارنة مع زوجات الرؤساء الديمقراطيين اللاتي ظهرن على غلاف "فوجغ" عدة مرات.

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البيت الأبيض جاكسون دولتشي اند غابانا زوجات الرؤساء كمالا هاريس ميلانيا ترامب نصب واشنطن التذكاري

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