رقم كارثي يطارد أموريم مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه السلبية تحت قيادة مدربه البرنغالي روبن أموريم، بعد الخسارة اليوم من آرسنال بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان أموريم تولى قيادة مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الماضي، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أرقام إيجابية على مستوى الانتصارات، حيث تعرض للخسارة رقم 15 في مباراته الـ28 في الدوري الإنجليزي، واكتفى بالفوز في 7 مواجهات مقابل 6 تعادلات.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة، كما فقد فرصة التأهل للمشاركات الأوروبية بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير بهدف نظيف.

ويعد أموريم أسرع مدرب يتعرض لهذا العدد من الخسائر في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ بول هارت، مدرب بورنموث الأسبق في 2009، حيث خسر في 15 مباراة من أصل 27 مباراة.

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف كالافيوري في الدوري الإنجليزي

وفاز فريق أرسنال على نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

أهداف مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

جاء هدف أرسنال عن طريق كالافيوري في الدقيقة 13.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد آرسنال

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: دي ليخت - ليني يورو - لوك شو.

خط الوسط: دورجو – برونو فيرنانديز – كاسيميرو - دالوت

خط الهجوم: كونها - ماسون مونت - مبيومبو

تشكيل أرسنال ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ويليان ساليبا - جابرييل- كالافيوري.

وسط الميدان: زوبيميندي - ديكلان رايس - أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - جيوكيريس.

قائمة غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد

وجاءت غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد على النحو التالي:

لياندرو تروسارد آرسنال "إصابة"

جابريال خيسوس آرسنال"إصابة"

ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد"إصابة"

نصير مزراوي مانشستر يونايتد "إصابة"

أيدن هايفن مانشستر يونايتد "إصابة"

