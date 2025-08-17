الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رقم كارثي يطارد أموريم مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

روبن أموريم مدرب
روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه السلبية تحت قيادة مدربه البرنغالي روبن أموريم، بعد الخسارة اليوم من آرسنال بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان أموريم  تولى قيادة مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الماضي، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أرقام إيجابية على مستوى الانتصارات، حيث تعرض للخسارة رقم 15 في مباراته الـ28 في الدوري الإنجليزي، واكتفى بالفوز في 7 مواجهات مقابل 6 تعادلات.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة، كما فقد فرصة التأهل للمشاركات الأوروبية بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير بهدف نظيف.

ويعد أموريم أسرع مدرب يتعرض لهذا العدد من الخسائر في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ بول هارت، مدرب بورنموث الأسبق في 2009، حيث خسر في 15 مباراة من أصل 27 مباراة.

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف كالافيوري في الدوري الإنجليزي

وفاز فريق أرسنال على نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج. 

أهداف مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد 

جاء هدف أرسنال عن طريق كالافيوري في الدقيقة 13.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد آرسنال 

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: دي ليخت - ليني يورو - لوك شو.

خط الوسط: دورجو – برونو فيرنانديز – كاسيميرو - دالوت

خط الهجوم: كونها - ماسون مونت - مبيومبو

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏‎Arsenal UNITED STARTING XI I BAYINDIR 7 MOUNT 15 YORO 8 B.FERNANDES HOL 18 CASEMIRO 2 24 4 DALOT DELIGT 10 13 CUNHA DORGU 19 23 HEATON FREDRICSON HEAVEN MAGUIRE MAINOO UGARTE MBEUMO SHAW AMAD SESKO VIRKZEE‎‏'‏

تشكيل أرسنال ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ويليان ساليبا - جابرييل- كالافيوري.

وسط الميدان: زوبيميندي - ديكلان رايس - أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - جيوكيريس.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎MANCHESTERUNITED MANCH ESTER UNITED ARSENAL OLD LDTRAFFORD.17.08.25 TRAFFORD. 17.08.25 25 - UNITED Emirates FLY BETTER RAYA WHITE SALIBA GABRIEL CALAFIORI ZUBIMENDI RICE ODEGAARD SAKA MARTINELLI GYOKERES Arrizabalaga, Mosquera, Arizabalaga,Mosquera,Tmber, Timber, Lewis-Skelly, Merino, Nwaneri, Trossard, Madueke, Havertz‎‏'‏‏

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن أوديجارد، مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس. 

الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابرييل مارتينيلي.

 

قائمة غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد 

وجاءت غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد على النحو التالي:
لياندرو تروسارد آرسنال "إصابة"
جابريال خيسوس آرسنال"إصابة"
ليساندرو مارتينيز  مانشستر يونايتد"إصابة"
نصير مزراوي مانشستر يونايتد "إصابة"
أيدن هايفن مانشستر يونايتد "إصابة"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد روبن أموريم الدوري الانجليزي أرسنال مانشستر يونايتد وأرسنال آرسنال ضد مانشستر

مواد متعلقة

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف كالافيوري في الدوري الإنجليزي (فيديو)

فيكتور جيوكيريس يصدم أموريم ويرفض عرض مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads