الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليدز يونايتد وإيفرتون في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة ليدز يونايتد أمام ضيفه إيفرتون بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب إيلاند رود، في ختام مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الأسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة إيفرتون أمام ليدز يونايتد

دخل فريق إيفرتون مباراته أمام ليدز يونايتد في الدوري الممتاز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: أوبرين، تاركوفسكي، كين، تيم.

خط الوسط: جارنر، كيرنان هال، جانا جايي.

خط الهجوم: ألكاراز، بيتو، إيلمان ندياي.

إيفرتون الإنجليزي، فيتو

موعد مباراة ليدز يونايتد وإيفرتون



وانطلقت مباراة ليدز يونايتد وإيفرتون اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.



تشكيلة ليدز يونايتد أمام إيفرتون

فيما دخل ليدز يونايتد المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور معتمدًا على مجموعة من اللاعبين المميزين في مختلف الخطوط، وبدأ المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: بوجلي، رودون، باسكال، جودموندسون.

خط الوسط: إيثان، تاناكا، ستاتش.

خط الهجوم: جنونتو، جيمس، بيرو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليدز يونايتد وإيفرتون

1- مانشستر سيتي 3 نقاط

2- سندرلاند 3 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 3 نقاط

4- ليفربول 3 نقاط

5- نوتنجهام فوريست 3 نقاط

6- آرسنال 3 نقاط

7- برايتون نقطة واحدة

8- فولهام نقطة واحدة

9- أستون فيلا نقطة واحدة

10- تشيلسي نقطة واحدة

11- كريستال بالاس نقطة واحدة

12- نيوكاسل يونايتد نقطة واحدة

13- إيفرتون 0 نقاط

14- ليدز يونايتد 0 نقاط

15- مانشستر يونايتد 0 نقاط

16- بورنموث 0 نقاط

17- برينتفورد 0 نقاط

18- بيرنلي 0 نقاط

19- وست هام 0 نقاط

20- وولفرهامبتون 0 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.