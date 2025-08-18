الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

درجة الحرارة غدا،  أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية،  درجة الحرارة غدا الثلاثاء ويسود طقس  حار  رطب أغلب الأنحاء، على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا، سحب ورياح تلطف الأجواء واضطراب الملاحة بخليج السويس

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت


الطقس غدا  فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   27  ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة 39

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  27 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة  40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى  37 , المحسوسة 39

الإسكندرية:درجة الحرارة:24 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23  و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى  38 , المحسوسة 40

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 38 , المحسوسة 40

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة  42

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 31  , المحسوسة 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 29  ودرجة الحرارة العظمى:  42 , المحسوسة 43

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  30 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45

أسوان: درجة الحرارة  31  ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا، سحب ورياح تلطف الأجواء واضطراب الملاحة بخليج السويس

ارتفاع مؤقت وطفيف بدرجات الحرارة غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الأرصاد: سقوط أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

الصيف يصالح المصريين.. استمرار انخفاض درجات الحرارة.. أمطار رعدية على حلايب وشلاتين وخفيفة بالإسكندرية.. ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر إلى 3.5 متر.. وتحذير من الأتربة والرمال

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

شبورة كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين فى مصر

الأكثر قراءة

هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر والمجلس متفاجئ

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

ليدز يفوز على إيفرتون 0/1 في الدوري الإنجليزي

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

رئيس شعبة المحمول ينتقد الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية على الآيفون (فيديو)

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليدز يونايتد وإيفرتون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads