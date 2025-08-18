الصيف يصالح المصريين.. استمرار انخفاض درجات الحرارة.. أمطار رعدية على حلايب وشلاتين وخفيفة بالإسكندرية.. ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر إلى 3.5 متر.. وتحذير من الأتربة والرمال

يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم الإثنين، وذلك بعد أن انكسرت الموجة شديدة الحرارة التى تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضى، حيث تودع القاهرة الكبرى الأربعينات لتعاود تسجيل درجات الحرارة أواخر الثلاثينات.



حالة الطقس اليوم الإثنين

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من "حلايب، شلاتين"، وتظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية.

استمرار الرياح والأتربة على الجنوب

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح اليوم يعمل على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ومناطق متفرقة من السلوم وسيوة.

كما تبينت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 70: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا كثيفة على السواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء.



درجات الحرارة اليوم الإثنين

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 36

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 37

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 37

مطروح:درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة 35، المحسوسة 38

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 35

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 36، المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39، المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 ، المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 38، المحسوسة 40

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 42، المحسوسة 45

أسوان: درجة الحرارة 31 ودرجة الحرارة العظمى 43، المحسوسة 44.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.