الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الصيف يصالح المصريين.. استمرار انخفاض درجات الحرارة.. أمطار رعدية على حلايب وشلاتين وخفيفة بالإسكندرية.. ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر إلى 3.5 متر.. وتحذير من الأتربة والرمال

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم الإثنين، وذلك بعد أن انكسرت الموجة شديدة الحرارة التى تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضى، حيث تودع القاهرة الكبرى الأربعينات لتعاود تسجيل درجات الحرارة أواخر الثلاثينات.


حالة الطقس اليوم الإثنين

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، ويسود طقس حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

شبورة كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس اليوم الإثنين

طقس الغد، أمطار رعدية ورمال وأتربة على هذه المناطق


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى  السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من "حلايب، شلاتين"، وتظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية.

استمرار الرياح والأتربة على الجنوب

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح اليوم يعمل على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ومناطق متفرقة من السلوم وسيوة.

كما تبينت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس  والبحر الأحمر،  حيث تصل سرعة الرياح من 70: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.


وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا كثيفة على السواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 17-8-2025

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 16-8-2025


درجات الحرارة اليوم الإثنين

 وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  24 و درجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة  38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى  35، المحسوسة 36

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 37

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 37

مطروح:درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة 35، المحسوسة 38

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23  و درجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 35

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  36، المحسوسة 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 36، المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39، المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 ، المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة  38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24  ودرجة الحرارة العظمى:  38، المحسوسة 40

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 42، المحسوسة 45

أسوان: درجة الحرارة  31  ودرجة الحرارة العظمى 43، المحسوسة 44.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس الطقس اليوم الاثنين حالة الطقس اليوم الاثنين

مواد متعلقة

شبورة كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين فى مصر

حالة الطقس غدا، رياح تلطف الأجواء ومثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، أمطار رعدية على هذه المناطق

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من شبورة كثيفة وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

حالة الطقس اليوم الأحد، انخفاض جديد في درجات الحرارة
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

لتر العباد يواصل الانخفاض، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع الرمان والتفاح في سوق العبور

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

8 موارد للهيئات الشبابية وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads