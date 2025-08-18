الإثنين 18 أغسطس 2025
أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من "حلايب، شلاتين "، وتظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين فى مصر

أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، الأرصاد تعلن طقس الجمعة

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح اليوم يعمل على تلطيف الأجواء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ومناطق متفرقة من السلوم وسيوة.

 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، كثيفة على السواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، ويسود طقس حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.

