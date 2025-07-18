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رياضة

منتخب مواليد 2009 يدخل معسكرا منتصف أغسطس استعدادا لدورة شمال إفريقيا

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

منتخب مواليد 2009، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، منتصف أغسطس المقبل، موعدا للدخول في معسكر تدريبي مغلق بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادا للمشاركة في دورة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في الجزائر في سبتمبر المقبل 

موعد معسكر منتخب 2009 في أغسطس

وينطلق معسكر منتخب مصر مواليد 2009 في الفترة من 15 إلى 25 أغسطس المقبل، ويتخلله مباريات ودية سيتم تحديد أطرافها خلال الأيام المقبلة

وأكد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مواليد 2009، أن معسكر أغسطس، سيقام بمشاركة القوام الأساسي للفريق، على أن يتم حسم القائمة النهائية المشاركة في بطولة شمال إفريقيا عقب انتهاء المعسكر.

حسين عبد اللطيف، فيتو
حسين عبد اللطيف، فيتو

الجهاز الفني يبدي إعجابه ببعض اللاعبين المحترفين

الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2009 حسين عبد اللطيف، حرص على إقامة معسكره الأخير بتواجد 40 لاعبا من المقيمين خارج مصر من دول مختلفة شملت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة والسعودية لإتاحة الفرصة لضم لاعبين جدد ورؤية أكبر قدر من اللاعبين في هذه المرحلة العمرية.

وأبدى أعضاء الجهاز الفني إعجابهم ببعض العناصر المميزة في هذا المعسكر مؤكدين أنهم سيكونون اضافة للفريق في الفترة المقبلة.

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منتخب مواليد 2009 منتخب مصر تحت 16 سنة حسين عبد اللطيف دورة شمال أفريقيا الجزائر مركز المنتخبات الوطنية

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