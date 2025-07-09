منتخب 2009 يختبر 33 لاعبا محليا بمعسكر مفتوح يوم 26 يوليو الجاري

منتخب مواليد 2009، قرر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة، استدعاء 33 لاعبًا من مختلف الأندية المصرية، للدخول في معسكر مفتوح بمركز المنتخبات الوطنية، للخضوع للاختبار والتقييم بشكل موضوعي تحت نظره الجهاز الفني.

يأتي ذلك في إطار السعي للبحث عن أفضل المواهب في الملاعب المصرية لدعم صفوف منتخب الناشئين مواليد 2009.

موعد المعسكر المقبل لمنتخب 2009 لاختبار 33 لاعبًا

وأكد حسين عبد اللطيف في تصريحات خاصة لفيتو، أن المعسكر المقبل سيكون مدته ثلاثة أيام 26 و27 و28 يوليو الجاري.

أشار المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، أن اللاعبين الـ33 الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر 26 يوليو الجاري.

منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

اختبار 36 محترفا

ويخضع 36 لاعبًا محترفًا لاختبارات حاليًّا في معسكر مفتوح بمشروع الهدف، حيث ضم الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف هذا العدد من اللاعبين المحترفين والمقيمين خارج مصر، للمعسكر المفتوح الذي بدأ الأحد ويستمر حتى غدًا الخميس، وذلك ضمن الاستعدادات لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للناشئين العام المقبل.

تم اختيار اللاعبين من عدد من الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية، استثمارًا للمواهب المصرية في الخارج.

ويهدف الجهاز الفني من خلال المعسكر إلى تقييم المستوى الفني والبدني للعناصر المحترفة واختيار الأفضل منها مستقبلًا.

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