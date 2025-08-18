الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدرسة جديدة للتعليم المزدوج داخل مصنع بالفيوم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عن إنشاء مدرسة جديدة للتعليم  والتدريب المزدوج داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتبدأ الدراسة بها مع بداية العام  الدراسي الجديد 2025 / 2026.

نظام الدراسة في المدارس داخل مصنع

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، إن هذه هي المدرسة الثانية للتعليم والتدريب المزدوج داخل مصنع بالفيوم، أنشأت منذ أعوام المدرسة الأولى بأحد المصانع على طريق الفيوم - بني سويف، وتعتمد الدراسة، في هذه النوعية من المدارس على التواجد داخل المصنع طوال الأسبوع للدراسة النظرية والعملية، بحيث تدرس الطالبة يومين داخل الفصول، و4 أيام في عنابر المصنع، وتتواجد الطالبات طوال العام في العنابر ما عدا فترات الامتحانات فقط يمتنع عليهم التواجد أمام الماكينات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن نظام المدارس داخل المصانع، يوفر للطلبة وجبة يومية، ومكافأة مالية شهرية، وتوفير وسيلة مواصلات ذهابا وعودة،  وفي فترة الإجازة الصيفية يتم رفع قيمة المكافأة الشهرية لتساوي عمال المصانع في نفس درجة المهارة.

مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يوافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه

تعليم الفيوم: لا مخالفات في امتحان اللغة العربية بالدور الثاني للثانوية العامة

ويشترط للتقدم للالتحاق بالمدرسة الجديدة الحد الأدنى لمجموع الشهادة الإعدادية، 160 درجة، وتقديم طلب التحاق  من ولي الأمر، وصورة الشهادة الإعدادية 2024/2025، و4 صورة شخصية للطالبة، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة إيصال دفع المصروفات الخاص بالصفوف الأولى للتعليم الفني الصناعي، وسيتم تحديد موعد اختبار ومقابلة شخصية للطالبات لتحديد المقبولين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الشهادة الإعدادية 2024 العام الدراسي الجديد 2025 2026 التعليم والتدريب المزدوج اول مدرسة داخل مصنع بالفيوم

مواد متعلقة

وزارة التعليم تطلق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج بشراكة ألمانية

وكيل تعليم الدقهلية يشهد فعاليات إطلاق المجلس التسييري للتدريب المزدوج

تفاصيل افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة.. مدبولي: توطين الصناعات المهمة أولوية الحكومة الأولى.. وكامل الوزير: تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص

تفاصيل فعاليات الدورة 16 من الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب

محافظ المنيا يتفقد المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج

وزير الصناعة: إصدار شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية بداية من 2025

وزير الصناعة يبحث حل مشكلات مستثمري الفيوم.. إعادة طرح الأراضى المسحوبة على الجادين من منصة مصر الصناعية.. استعراض موقف تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

بعد الهجوم عليه، عبد الناصر محمد يرد على نجوم الزمالك القدامى

ترامب لـ زيلينسكي: ملابسك رائعة لكن أطفال أوكرانيا يعانون ومستقبلهم مهدد (فيديو)

ارتفاع سعر الدولار عالميا قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads