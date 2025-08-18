مدرسة جديدة للتعليم المزدوج داخل مصنع بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عن إنشاء مدرسة جديدة للتعليم والتدريب المزدوج داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

نظام الدراسة في المدارس داخل مصنع

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، إن هذه هي المدرسة الثانية للتعليم والتدريب المزدوج داخل مصنع بالفيوم، أنشأت منذ أعوام المدرسة الأولى بأحد المصانع على طريق الفيوم - بني سويف، وتعتمد الدراسة، في هذه النوعية من المدارس على التواجد داخل المصنع طوال الأسبوع للدراسة النظرية والعملية، بحيث تدرس الطالبة يومين داخل الفصول، و4 أيام في عنابر المصنع، وتتواجد الطالبات طوال العام في العنابر ما عدا فترات الامتحانات فقط يمتنع عليهم التواجد أمام الماكينات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن نظام المدارس داخل المصانع، يوفر للطلبة وجبة يومية، ومكافأة مالية شهرية، وتوفير وسيلة مواصلات ذهابا وعودة، وفي فترة الإجازة الصيفية يتم رفع قيمة المكافأة الشهرية لتساوي عمال المصانع في نفس درجة المهارة.

ويشترط للتقدم للالتحاق بالمدرسة الجديدة الحد الأدنى لمجموع الشهادة الإعدادية، 160 درجة، وتقديم طلب التحاق من ولي الأمر، وصورة الشهادة الإعدادية 2024/2025، و4 صورة شخصية للطالبة، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة إيصال دفع المصروفات الخاص بالصفوف الأولى للتعليم الفني الصناعي، وسيتم تحديد موعد اختبار ومقابلة شخصية للطالبات لتحديد المقبولين.

