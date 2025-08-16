السبت 16 أغسطس 2025
وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أعمال مركز توزيع أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة إلى لجان سير الامتحانات الموجودة في دائرتها.

التزام بتعليمات تسليم وتسلم صناديق الاسئلة

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الأمنية الخاصة باستلام وتسلم وبنقل صناديق الأسئلة، وقد تم التنسيق  مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط السير، إلى جانب المتابعة اللحظية من غرفة العمليات لضمان وصولها إلى اللجان في الوقت المحدد.

 

تعليم الفيوم: لم نرصد مخالفات في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن العاملين بمركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ملتزمين بكافة الإجراءات الأمنية والتعليمية خلال فترة الامتحانات، والتعاون المستمر بين المشاركين في أعمال الامتحانات يضمن سلاسة سير الامتحانات.

