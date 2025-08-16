السبت 16 أغسطس 2025
محافظات

تعليم الفيوم: لا مخالفات في امتحان اللغة العربية بالدور الثاني للثانوية العامة

غرفة العمليات، فيتو
 قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إنه تابع من خلال غرفة العمليات الرئيسية امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" في مادة اللغة العربية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أثناء سير الامتحان، كما لم ترصد اي شكاوي من الطلبة أو أولياء الأمور.   

 

تهيئة جو الامتحانات 

 وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه شدد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، كما أن إدارة المشاركة المجتمعية تولت توزيع زجاجة مياه وشيكولاته وأقلام للطلاب من أمام جميع اللجان على مستوى المحافظة.   

 يذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالفيوم، أدوا اليوم الامتحان فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

