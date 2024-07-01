طريقة عمل كيكة البرتقال، لتحلية مسائية لذيذة لأفراد أسرتك

طريقة عمل كيكة البرتقال، في البيت، من وصفات الكيك المميزة بطعمها اللذيذ، والتي يفضلها بشكل خاص الأطفال الصغار، ويمكنك صنعها بكل سهولة، لتقدميها لأسرتك كتحلية خفيفة في المساء.

كيكة البرتقال

وطريقة عمل كيكة البرتقال سهلة التحضير، كما أنها غير مكلفة واقتصادية، فيمكن لكل أم أن تصنع لأطفالها ولأفراد أسرتها كيكة البرتقال الهشة اللذيذة في البيت بكل سهولة، دون تكاليف ترهق الميزانية، بدلا من شراء تحلية جاهزة.



طريقة عمل كيكة البرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة، وبخطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة.

مقادير كيكة البرتقال:

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

200 جرام سكر (:كوب إلا ربع)

4 بيضات متوسطة بدرجة حرارة الغرفة

250 جرام دقيق (كوبين إلا ربع / ربع كيلو )

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم

باكو فانيليا

عصير برتقالة فريش مصفى (120 ميللى، حوالى نصف كوب مش مليان)

خطوات عمل كيكة البرتقال:

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.

نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.

نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.

نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.

نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.

نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.

بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل كيكة البرتقال بالقشطة



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة مميزة ومختلفة لعمل كيكة البرتقال والقشطة، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.

المقادير:

واحد ونصف ملعقة كبيرة بشر برتقال

ملعقة صغيرة فانيليا

4/3 كوب زبدة طرية

علبة قشطة نستله

كوب وربع سكر

2/1 كوب عصير برتقال

4 حبات بيض

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

كوب و4/3 دقيق منخول

طريقة التحضير:



اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبدة وعلبة القشطة والسكر، وامزجيهم جيدا.

أضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتى يمتزجوا.

خطوات بسيطة تجعل كيكة البرتقال صحية:

وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لجعل كيكة البرتقال أكثر صحة، مثل:

استخدام السكر البني أو السكر المنخفض السعرات الحرارية بدلًا من السكر الأبيض.

استخدام دقيق القمح الكامل بدلًا من دقيق القمح الأبيض.

إضافة الفواكه المجففة أو المكسرات إلى الكيك.

تزيين الكيك بالفواكه الطازجة أو الكريمة المخفوقة الخالية من الدسم.

قشطه والسكر، وامزجيهم جيدا.

اضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتي يمتزجوا.

احضري قالب الكيك وصبي خليط كيكة البرتقال به، ثم ادخليه الفرن.

يطهي في فرن متوسط الحرارة، لمدة 45 دقيقة.

يقدم مزين بالسكر البودرة وبشر البرتقال.

فوائد كيكة البرتقال:

أشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن فوائد كيكة البرتقال عديدة، لما تحتوي عليه من مكونات كلها مغذية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

الفوائد الغذائية:

غنية بالفيتامينات والمعادن:

تحتوي كيكة البرتقال على فيتامين ج وفيتامين أ، ومجموعة من معادن هامة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، كلها ضرورية لصحة الجسم ووظائفه الحيوية.

مضادات الأكسدة

يُعد البرتقال غنيًا بمضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين ج، التي تُساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة وتُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الألياف:

تحتوي كيكة البرتقال على بعض الألياف الغذائية التي تُساعد على تحسين عملية الهضم، وتُعزز الشعور بالشبع.

تعزيز صحة الجهاز المناعي:

يُساعد فيتامين ج الموجود في كيكة البرتقال على تعزيز وظائف الجهاز المناعي ومقاومة العدوى والأمراض.

الحفاظ على صحة القلب:

تُساعد مضادات الأكسدة والألياف الموجودة في كيكة البرتقال على الحفاظ على صحة القلب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

تُساعد الألياف الغذائية الموجودة في كيكة البرتقال على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

تعزيز صحة البشرة والشعر:

يُساعد فيتامين ج وفيتامين أ الموجودان في كيكة البرتقال على تعزيز صحة البشرة والشعر والمحافظة على نضارتهما.

فوائد نفسية:

تحسين المزاج:

نكهة البرتقال لها تأثير إيجابي على المزاج وتُقلل من الشعور بالتوتر والقلق.

من المهم:

تناول كيكة البرتقال باعتدال:

على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أنه من المهم تناول كيكة البرتقال باعتدال، لأنها غنية بالسعرات الحرارية والسكريات.

