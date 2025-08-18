مصدر إسرائيلي: لا يمكن رفض طلب ترامب بقبول صفقة وقف إطلاق النار في غزة ولكن بشرط

كشف مصدر إسرائيلي مطلع أن تل أبيب لا تستطيع تجاهل طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقبول صفقة وقف إطلاق النار في غزة، لكنها في الوقت ذاته تتمسك بشروطها الأساسية قبل إعطاء أي موافقة نهائية.

الخلاف حول ملف الأسرى

وأوضح المصدر أن إسرائيل كانت تفضل إطلاق سراح 15 أسيرًا حيًا بدلًا من 10، مع تقليص عدد جثامين الأسرى الذين سيُعادون إلى الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن الموافقة على الصفقة مرهونة بـ عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وأسمائهم، والتوقيت الزمني لعملية التبادل.

رفض البقاء حماس وسلاحها

وشدد المصدر على أن إسرائيل لن توافق على بقاء حركة حماس أو سلاحها داخل القطاع، كما ترفض دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة ضمن الترتيبات المقترحة.

الآفاق المستقبلية للتهدئة

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل لا تتوقع التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الحرب خلال مدة الستين يومًا التي نص عليها المقترح، معتبرًا أن الفترة القادمة ستكون اختبارًا لقدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلافات بين الطرفين.

