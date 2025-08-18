مصادر: ضغوط أمريكية بقيادة ترامب على الاحتلال لقبول صفقة غزة

كشفت مصادر أمريكية مطلعة، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة على الحكومة الإسرائيلية، من أجل قبول صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود هذه الضغوط بشكل مباشر لدفع المفاوضات نحو اتفاق شامل.

الموقف الإسرائيلي من موافقة حماس على مقترح ويتكوف

تأتي هذه التطورات في ظل نقاشات داخلية إسرائيلية حول بنود المقترح الذي يشمل وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، وإعادة تموضع للقوات الإسرائيلية، إلى جانب تبادل جزئي للأسرى. ويُتوقع أن تخضع الصفقة لمراجعة دقيقة من قبل المستويات السياسية والأمنية قبل إعلان القرار النهائي.

وتزامن الموقف الأمريكي مع تحركات مصرية وقطرية مكثفة لإقناع الأطراف بضرورة التوصل لاتفاق، وسط تأكيدات أن نجاح الصفقة سيخفف من الأزمة الإنسانية في غزة ويمهد الطريق لعملية سياسية أوسع.

وعلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على موافقة حركة حماس على المقترح الذي اقترحه ويتكوف، ويتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة.

وزعم نتنياهو، في تعليق مقتضب، على ما أعلنته حماس بشأن مقترح ويتكوف، قائلا: أتابع الأنباء وانطباعي أن حماس تحت ضغط هائل.

