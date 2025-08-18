الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم الاثنين: إن الوضع في قطاع غزة تجاوز الآن حد الكارثة.

الأمم المتحدة: الوضع بغزة تجاوز حد الكارثة



وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نحن قلقون من تزامن إعلان إسرائيل رفع الحظر عن إمدادات الإيواء بغزة مع خططها للتوسع عسكريا.



وتابع: يجري تسجيل المزيد من الوفيات مع استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الجوع الحاد ونقف ضد عنف المستوطنين بالضفة الغربية الذي يقوض سلامة الفلسطينيين وسبل عيشهم وكرامتهم وندعو مرة أخرى إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.