الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم الاثنين: إن الوضع في قطاع  غزة تجاوز الآن حد الكارثة.

الأمم المتحدة: الوضع بغزة تجاوز حد الكارثة
 

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نحن قلقون من تزامن إعلان إسرائيل رفع الحظر عن إمدادات الإيواء بغزة مع خططها للتوسع عسكريا.
 

وتابع: يجري تسجيل المزيد من الوفيات مع استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الجوع الحاد ونقف ضد عنف المستوطنين بالضفة الغربية الذي يقوض سلامة الفلسطينيين وسبل عيشهم وكرامتهم وندعو مرة أخرى إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

الأمم المتحدة غزة إسرائيل

