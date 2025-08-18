الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، بن غفير يحذر نتنياهو من وقف الحرب

نتنياهو وبن غفير
نتنياهو وبن غفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو: ليس لديك تفويض بالذهاب إلى صفقة جزئية دون هزيمة حماس.

وأضاف إيتمار بن غفير: إذا خضع نتنياهو لحماس وأوقف الحرب فسيُضيع فرصة هائلة.

وأفادت وكالة الأنباء رويترز في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين، بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

رويترز: حماس توافق على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

وذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الإثنين، أن حركة  حماس سلمت ردها على المقترح الجديد للهدنة في غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر لشبكة «العربية - الحدث» بأن الفصائل الفلسطينية أبلغت مصر قبولها بمقترح غزة والقاهرة تنتظر ردّ حماس.

44 ألف طفل يتيم في غزة

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

حان الوقت لوقف إطلاق النار

كذلك، قالت وكالة الأونروا الأحد: إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بن غفير نتنياهو حماس

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اليوم جلسة بشأن نية دول غربية الاعتراف بفلسطين

‏زعيم المعارضة الإسرائيلية: الشيء الوحيد لإضعاف حماس هو إسقاط حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

هل يحق لطالب البكالوريا التحويل لنظام الثانوية والعكس؟ متحدث التعليم يجيب (فيديو)

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط وبيان ناري من عمداء الكليات

رفعت فياض يكشف حقيقة الأماكن الشاغرة بكليات القمة لطلاب الثانوية القديمة.. ويصحح مغالطات بيان التنسيق.. ويطالب بإصدار بيانات دقيقة منعًا لتكرار هذا المشهد المرتبك

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في شهر ربيع الأول

ما هو حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

هل تشترط النية في الغسل أو الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads