ثلاثي زملكاوي فقط ضمن حسابات منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

 استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على استدعاء ثلاثي الفريق الأول بنادي الزمالك لمعسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه مطلع سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

 

ثلاثي الزمالك الأقرب لمنتخب مصر بمعسكر سبتمبر

 واستقر حسام حسن على استدعاء ثلاثة لاعبين من الزمالك لمعسكر الفراعنة المقبل، وهم: محمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمد شحاتة لاعب الوسط، وحسام عبد المجيد في مركز "المساك".

حسام عبد المجيد، فيتو
حسام عبد المجيد، فيتو

حكم مباراة مصر وإثيوبيا

ويدير الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

 

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا

يعاون أبو نجيل كلًا من:
مساعد أول: سانتوس چيرسون ( أنجولا)
مساعد ثاني: زاكيلا سويلي (جنوب أفريقيا)
حكم رابع: إيوجيني مدلولي (جنوب أفريقيا)

وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا باستاد القاهرة الدولي.

 

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مجموعته التي تضم بوركينا وسيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو وجيبوتي وجاء الترتيب كالتالي:
1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).
2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).
3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).
4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).
5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).
6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).

