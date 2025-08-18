الإثنين 18 أغسطس 2025
لحظة انهيار عقار قديم بحى الجمرك فى الإسكندرية

لحظة انهيار عقار قديم بحى الجمرك فى الإسكندرية

شهدت  منطقة الجمرك محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

فيتو رصدت  بالصور لحظة انهيار العقار بشارع صفر باشا وسط تجمع أهالى المنطقة.

 


وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بانهيار أجزاء من عقار بشارع سفر باشا بمنطقة الجمرك وسط المحافظة دون وجود أي إصابات في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية الممثلة بقسم شرطة الجمرك وتنفيذي حي الجمرك لمكان العقار برفقة الحماية المدنية بالمحافظة، ووضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح.

 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق

