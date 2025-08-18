الإثنين 18 أغسطس 2025
محافظات

تموين برج العرب بالإسكندرية يضبط أسمدة زراعية مدعمة

الاسكندريه
الاسكندريه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية. 

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة  محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف  السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملات  فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي: 
 

ضبط سيارة بحيازتها تجميع أسمدة زراعية مدعمة من قبل الدولة والتي تصرف للمزارعين من الجمعيات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق وذلك بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم. 
وتم ضبط والتحفظ على عدد ٢٨ شيكارة سماد زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

