البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية القوصية ومير

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس ناقش مع الأنبا توماس بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية في إيبارشية القوصية ومير.

البابا تواضروس: أغلى مادة خام في الكنيسة هم أطفالنا والخادم مسؤول عن تنشئتهم

شدد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية دور الخادم في تنشئة الأطفال وتكوين بيئة صالحة للإيمان، مؤكدًا أن "أغلى مادة خام في الكنيسة هم أطفالنا، وهم مسؤوليتنا الأولى".



جاء ذلك خلال لقائه السنوي مع خدام وخادمات الكنائس القبطية الأرثوذكسية في دول الخليج (الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان).

حضر اللقاء نيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة والمشرف على كنائس الخليج، ونيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة. وتناول قداسة البابا تواضروس في كلمته خمسة مشاهد محورية من حياة القديس أثناسيوس الرسولي، في مناسبة مرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، مستخلصًا منها دروسًا روحية وعملية موجهة إلى كل خادم وخادمة.

البيت: الأساس في التنشئة

أشار البابا تواضروس إلى أن البيت الذي نشأ فيه القديس أثناسيوس لم تُسجل عنه الكثير من التفاصيل، لكنه كان بيتًا صالحًا أنتج طفلًا مباركًا، وهو ما يعكس أهمية البيت كأساس في تكوين شخصية الطفل. ولفت إلى أن الاحتفاء بالقديسين يجب أن يرافقه تقدير لأسرهم، مشيرًا إلى دور البابا ألكسندروس في احتضان أثناسيوس منذ نعومة أظفاره لاكتشاف طاقاته.

